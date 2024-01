Drogenkonsum: "Jugendliche nehmen, was sie beschaffen können"

Dieses wahllose Konsumverhalten ist neu. Die Jugendlichen nehmen, was sie bekommen - oft auch aus dem Darknet. „Viele der Jugendlichen werden mit multitoxischen Vergiftungen in unsere Ambulanz eingeliefert“, so Klaus Kapelari, Leiter der Kindernotfallambulanz an der Innsbrucker Klinik. Damit ist eine Vergiftung infolge gleichzeitiger Einnahme verschiedener Substanzen gemeint.

Vor der mittlerweile offiziell als beendet erklärten Corona-Pandemie habe man es in einem Zeitraum von drei Jahren mit maximal fünf stationären Aufnahmen wegen „Mischkonsums“ zu tun gehabt. In den „Pandemiejahren“ sei man hingegen mit „70 bis 90 Aufnahmen“ konfrontiert gewesen, sagte Kapelari.

Aktuell habe man in Tirol „rund 90 bis 95 Jugendliche mit Mischkonsum“ im Blick, so Kapelari: „70 davon sind akut gefährdet und werden mindestes einmal stationär aufgenommen.“ Vor allem die Konsum-Kombination von Benzodiazepine und Opioide führe dabei zu „vital bedrohlichen Situationen“, erklärte der leitende Oberarzt.