Österreicher nehmen wieder mehr Alkohol und Drogen zu sich

Seit es keine strengen Corona-Maßnahmen mehr gibt, trinken die Österreicher wieder mehr Alkohol und nehmen mehr Drogen. Das hat eine Studie für das Jahr 2022 ergeben. Die Studie wurde in ganz Europa durchgeführt.

Dafür wurde das Abwasser untersucht. Am meisten wurden in Österreich die Drogen Cannabis und Kokain genommen. In Österreich wurde das Abwasser von insgesamt 16 Kläranlagen untersucht.

Erklärung: Kläranlage

Eine Kläranlage reinigt Abwasser. Abwasser ist das dreckige Wasser, dass nach dem Gebrauch im Abfluss landet. Nach der Reinigung kann es wieder in ein Gewässer geleitet werden.

