Bei Kokain lag Wien etwa deutlich hinter StĂ€dten wie BrĂŒssel, ZĂŒrich, Barcelona und auch unter den Werten fĂŒr Prag oder Berlin. Bezogen auf THC wies Wien eine höhere Konzentrationen auf, als in Krakau oder Mailand nachgewiesen wurde, aber teilweise deutlich geringere als in Zagreb, Lissabon oder Amsterdam. Die gemessenen Werte bei Amphetamin waren in BrĂŒssel, Berlin, Prag und ZĂŒrich deutlich höher, wĂ€hrend in Barcelona die Werte unter jenen von Wien lagen.

Viel Kokain in Kufstein

Den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an Kokain verzeichnete ĂŒbrigens Kufstein, die zweitgrĂ¶ĂŸte Stadt Tirols. Die grĂ¶ĂŸten Pro-Kopf-Konsum von Speed, also Amphetaminen und Metamphetamin, bekannt als Crystal Meth, wurden in der Bundeshauptstadt Wien und im niederösterreichischen Wiener Neustadt festgestellt. Diese „West-Ost-Verteilung“ von Stimulanzien und synthetischen Drogen sei aber keine österreichische Besonderheit, sondern spiegle sich in Europa wider, wurde betont.

3,5 Millionen Menschen "untersucht"

Bei der Untersuchung werden auch Schwankungen berĂŒcksichtigt, denn - wenig verwunderlich - finden sich am Wochenende mehr RĂŒckstĂ€nde von Partydrogen wie Kokain und MDMA im Abwasser als unter der Woche. Gekifft wird hingegen die ganze Woche. Die RĂŒckstĂ€nde der anderen drei Drogen sind gleichmĂ€ĂŸiger ĂŒber die Woche verteilt. Die Untersuchung lĂ€sst RĂŒckschlĂŒsse auf den Drogenkonsum von 3,5 Million Menschen in Österreich und SĂŒdtirol zu.