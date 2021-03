Kassa aufgebrochen: Jugendlicher Dieb schlägt Polizisten ins Gesicht

Weil sich drei Jugendliche an Zeitungsständerkassen zu schaffen machten, wurde Sonntagnacht die Polizei in die Wurzbachgasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus gerufen. Die Beamten des Stadtpolizeikommandos konnten die Burschen im Alter von 13 bis 15 Jahren anhalten.

Bei der Personendurchsuchung soll ein 14-jähriger Iraker einen der Polizisten mit Faustschlägen attackiert haben. Dadurch wurde der Beamte verletzt und seine Brille beschädigt. Die Jugendlichen wurden daraufhin vorläufig festgenommen.

Bei den Verdächtigen konnten eine Holzstange und zwei Messer sichergestellt werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden der 13-Jährige und der der 15-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Der 14-Jährige befindet sich noch in polizeilicher Anhaltung.

