Wien-Ottakring: Bruder bedroht Schwester auf der Straße mit Messer

Am Sonntagnachmittag soll ein Mann in der Maroltingergasse in Wien-Ottakring seine Schwester bedroht haben. Die Geschwister dürften beim Spazierengehen zu streiten begonnen haben. Aus derzeit noch unbekannten Gründen soll der 39-jährige Mann dabei ein Messer gezogen haben und die 41-jährige Frau bedroht haben.

Passanten beobachteten den Streit und verständigten die Polizei. Der Mann wurde von den Beamten festgenommen, die Tatwaffe sichergestellt. Die Frau blieb laut Polizei unverletzt, der Mann befindet sich in einer Justizanstalt.

