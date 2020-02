Die Liebe des Films zu Wien: Warum in der Stadt immer mehr gedreht wird

Doch auch Salzburg und Tirol naschen mit. In ersterem Bundesland löste die südkoreanische Serie „ Spring Waltz“ (2006) in Hallstatt einen Tourismusboom aus, in Tirol wurden dank der Crew von Will Ferrells Tragikomödie „Downhill“ 2019 in Fiss und Ischgl 8.000 Nächtigungen registriert. Der wirtschaftliche Effekt betrug 2,5 Millionen Euro.

Filmstudio fehlt

Übrigens: Dass in Wien so viel „on location“, also direkt in der Stadt gedreht wird, könnte damit zu tun haben, dass ein richtiges Filmstudio fehlt (siehe Kasten unten).