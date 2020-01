Disneys "Eiskönigin" beschert Hallstatt noch mehr Touristen

Die Eiskönigin hat sich ein gutes Jahr ausgesucht. In Hallstatt dominiert in diesem Winter statt Schnee nämlich Eis. Und zwar in Form von Raureif. In den Wintermonaten scheint dort die Sonne nur wenige Stunden am Tag – und das auch nicht überall. Deshalb hat sich eine dicke Reifschicht über Wiesen, Bäume, Bänke und Parkplätze gelegt.

Die Voraussetzungen sind also gut für den jüngsten Hype, der die 800-Seelen-Gemeinde – mutmaßlich ausgehend von einem chinesischen Journalisten – erfasst hat: Hallstatt soll Vorbild sein für das Schloss Arendelle aus dem Disney-Film „Die Eiskönigin“. Weltweit berichteten Medien darüber. In Hallstatt selbst ist von der Aufregung aber noch wenig zu spüren. Beim KURIER-Lokalaugenschein wissen nur die Jungen über die angebliche Ähnlichkeit Bescheid. Ein Hallstätter, der seine Stadt in Arendelle wiederfindet, war nicht zu finden.