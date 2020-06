Letzte Vorbereitungen für Bond-Dreh in Osttirol

Josef Lugger

Obertilliach

APA

Obertilliachs

"Wir haben einen bäuerlichen, kleingewerblichen Tourismus", sagte, Besitzer des "Hotel Gasthof Unterwöger" inund Bergbahnmitbetreiber, zurbei einem Lokalaugenschein vor Ort voller Stolz. Vor seinem im Zentrumgelegenen Gasthaus bahnt sich währenddessen Ungewohntes inmitten der Beständigkeit und Idylle an. Schnee wird von Traktoren mit Anhängern in das Ortszentrum gebracht, das bereits zum Teil abgesperrt ist und an vielen Ecken von Security-Leuten "bewacht" wird.

Am Freitag soll hier gedreht werden. So heißt es zumindest in einem Schreiben der Produktionsfirma, das an einer Anschlagtafel der Gemeinde ausgehängt ist. Am nördlichen Ende des Zentrums herrscht indes rund um das eigens für die Dreharbeiten errichtete Holzhaus - das " James Bond-Haus" - rege Betriebsamkeit. Film-Equipment wird angeschleppt, Absperrungen werden vorgenommen, letzte Hand wird an den Kulissen angelegt. In der Mitte des Holzhauses prangt ein mysteriöses, großes Loch. Ein auf dem Dach liegendes Auto sorgt ebenfalls für Spekulationen bei einigen Schaulustigen. "Action" und Verfolgungsjagden liegen förmlich in der Luft. Neben dem Holzhaus befindet sich einer der zwei Schlepplifte, die laut Informationen der Osttiroler Tourismusverantwortlichen unter anderem am Donnerstag und Freitag für den Dreh gesperrt werden sollen.

Auch die bereits aus Sölden bekannten Container bzw. Wohnwagen-Dörfer und Zelte dürfen in Obertilliach nicht fehlen. Sie sind außerhalb des Ortszentrums gelegen. Einheimische und Touristen nehmen das nahende Spektakel indes mit einer Mischung aus Gelassenheit und Freude wahr. Sie lebe mittlerweile in Deutschland, aber James Bond sei ihr bei einem ihrer Heimatbesuche natürlich willkommen, meinte eine Dame zur APA. Gestern habe sie ihrer 87-jährigen Mutter extra einen früheren Agenten-Film gezeigt, damit diese ein Bild davon bekomme, an welchem Spektakel in Obertilliach in den nächsten Tagen gearbeitet werde. Eine Touristin aus Schleswig-Holstein, seit 35 Jahren Stammgast, freut sich wiederum, ihren Freunden zu Hause quasi "Bond"-exklusiv berichten zu können.