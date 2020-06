Koreaner lieben die Filmstadt Wien

"Allein schon der Aufenthalt der Teams während der Dreharbeiten bringt für die Stadt einen enormen Gewinn. Man muss nur an die Nächtigungen denken", sagt Marijana Stoisits, Geschäftsführerin der Vienna Film Commission. 2009 gegründet, agiert sie als Schnittstelle zwischen der Stadt und den Produzenten und kümmert sich unter anderem um die Drehgenehmigungen. Mittelfristig gehe es aber natürlich auch um Tourismuswerbung. Und da hat Wien zuletzt gerade Südkorea als besonders attraktiven neuen Markt entdeckt (siehe unten).

"Die Liebe der Koreaner zur klassischen Musik spielt natürlich eine große Rolle", sagt Stoisits. Hinzu komme, dass andere europäische Städte wie London oder Paris als Drehorte bereits "abgegrast" seien.

Gedreht werden in Wien aber nicht nur klassische Film- und TV-Produktionen: Vor einiger Zeit produzierte ein koreanisches Filmteam in einem Palais am Modenapark (Landstraße) einen Spot für einen Handy-Hersteller. In der Hauptrolle: Song Hye-Gyo. In ihrer Heimat ist die 33-jährige Schauspielerin ein Star.

In anderen Ländern ist Wien als Filmlocation längst schon eine feste Größe: 2013 wurden insgesamt 343 Projekte bei der Vienna Film Commission eingereicht, 69 aus dem Ausland. Aktuelles Highlight ist die internationale Koproduktion "Woman in Gold". Regie führt Simon Curtis, in den Hauptrollen Helen Mirren ("The Queen") und Daniel Brühl. Für Herbst ist eine große Hollywood-Produktion geplant.