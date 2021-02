Juwelier-Überfall in Wiener City: Diesen Schmuck nahmen die Täter mit

Aufgrund der derzeit herrschenden Pandemie und der FFP2-Maskenpflicht schöpfte zunächst keiner Verdacht. Sie bedrohten die Frau und den Mann verbal und schrien in englischer Sprache: "Down, down!" Ob das Trio bewaffnet war, ist bisher unklar. Danach bedienten sich die Kriminellen selbst und traten die Flucht an. Aufgrund der Maskenpflicht waren die drei auch bei ihrer Flucht niemandem aufgefallen.

Die Fahnder suchen nun einerseits nach verwertbaren Spuren am Tatort wie zum Beispiel Fingerabdrücke oder DNA-Rückstände. Zum Anderen werden Kameras im Geschäft und in der Umgebung des Tatortes überprüft, ob sie brauchbares Bildmaterial der Täter aufgezeichnet haben. Gerade im ersten Bezirk gibt es zahlreiche Alarmkameras.

