Alkoholisierte Mutter geht mit Fleischerbeil auf Sohn los

Eine Mutter soll in der Nacht auf Mittwoch mit einem Fleischerbeil auf ihren Sohn losgegangen sein. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten und Einsatzkräfte der WEGA wurden deshalb in den frühen Morgenstunden alarmiert.

Im Zuge eines Streites in der Wohnung in der Laaer-Berg-Straße in Wien-Favoriten soll die 50-jährige Deutsche ihren 23-jährigen Sohn mit einer Verteilersteckdose und anschließend mit dem Fleischerbeil attackiert haben. Zudem soll sie ihn mit dem Umbringen bedroht haben.

Der 23-Jährige wurde leicht verletzt (Kratzspuren), lehnte allerdings eine medizinische Versorgung durch die Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung ab. Ein mit der 50-Jährigen durchgeführter Alkohol-Vortest ergab eine Alkoholisierung von 1,82 Promille. Die Verdächtige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen.

Verpassen Sie keine Meldung von Polizei, Rettung und Feuerwehr in Wien mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: