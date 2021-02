Taschendiebstähle in U-Bahn-Stationen: Mehrere Verdächtige festgenommen

Das Wiener Landeskriminalamt ermittelte gegen mehrere mutmaßliche Taschendiebe, die nun ausgeforscht wurden. Vor wenigen Tagen nahmen die Ermittler der "Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Taschendiebstahl" die Verdächtigen zusammen mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) bei der U-Bahn-Station Ottakring fest.

Den beiden Rumänen im Alter von 27 und 47 Jahren werden laut Polizei zumindest sechs Diebstähle vorgeworfen. Insgesamt sollen die beiden Verdächtigen rund 3.000 Euro erbeutet haben. Sie wurden in eine Justizanstalt gebracht.

Mehrere Diebstähle in U6-Stationen

Noch am selben Tag - am vergangenen Donnerstag - führten Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling eine Schwerpunktstreife entlang der U6 durch. Zuvor hat es dort mehrere Anzeigen wegen Taschendiebstählen in den Stiegenauf- und -abgängen gegeben.

Da die Polizisten Fotos der Verdächtigen von den Kameras der Wiener Linien hatten, erkannten sie zwei mutmaßliche Diebe in der U-Bahn-Station Josefstädter Straße. Die beiden Verdächtigen - zwei Rumänen im Alter von 20 und 29 Jahren - wurden festgenommen. Die Ermittler der ARGE Taschendiebstahl rechnen diesen Verdächtigen 13 Diebstähle zu. Dabei sollen sie 3.300 Euro erbeutet haben. Auch diese mutmaßlichen Taschendiebe wurden in eine Justizanstalt gebracht.

