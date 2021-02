Juwelierraub mitten am Tag: Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagvormittag wurde um 11.15 Uhr ein Juwelier in der Wiener Innenstadt ausgeraubt. Drei Männer kamen maskiert in das Geschäft am Neuen Markt, bedrohten die Angestellten und erbeuteten Schmuckstücke. Damit flohen sie dann über die Kupferschmiedgasse.

Weil sich zu dem Zeitpunkt in diesem Bereich normalerweise viele Passanten aufhalten, hofft die Polizei nun auf Hinweise von Zeugen und veröffentlichte folgende Täterbeschreibungen:

männlich, schwarze Schuhe, schwarze Hose, weißes Hemd, blaues Sakko, graue Ohrenkappe, weißer Mund-Nasen-Schutz

männlich, dunkle Schuhe, schwarze Hose, graue Jacke, blau-weiße Kappe mit einer Aufschrift stirnseitig, weißer Mund-Nasen-Schutz

männlich, schwarze Schuhe, blaue Hose, schwarzer Kapuzenpullover mit Zippverschluss, grauer langer Mantel, weißer Mund-Nasen-Schutz

Hinweise werden, auch anonym, jederzeit unter der Telefonnummer 01 / 31310 / 33800 entgegengenommen.

