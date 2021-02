Drei noch unbekannte Täter sollen am Dienstag gegen 11.15 Uhr einen Juwelier in der Wiener Innenstadt überfallen haben. Die Polizei wurde durch den Überfallsalarm des Geschäfts verständigt.

"Erste Erhebungen am Tatort ergaben, dass drei bislang unbekannte Männer zwei Angestellte des Juweliers zumindest verbal bedrohten und anschließend mit Beute in unbestimmter Höhe flüchteten", teilt die Polizei mit. Ob die mutmaßlichen Täter bewaffnet waren, ist derzeit noch unklar. Es ist auch noch nicht bekannt, in welche Richtung die Verdächtigen flüchteten.

Eine Alarmfahndung der Polizei verlief erfolglos. Alle drei mutmaßlichen Täter waren mit einem Mund-Nasenschutz maskiert, schwarz gekleidet und sprachen den Opfern zur Folge mit ausländischem Akzent. Das Landeskriminalamt Wien hat die Amtshandlung übernommen.

