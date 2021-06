Junges Mordopfer in Wien wurde erstickt

Nach dem Mord an einer jungen Frau in der Nacht auf Samstag in Wien-Donaustadt steht die Todesursache fest. Das etwa 18-jährige Opfer dürfte erdrosselt worden sein. Bei einer von der Staatsanwaltschaft Wien angeordneten Obduktion konnte Tod durch Ersticken festgestellt werden, hieß es am Sonntag dazu von einem Polizeisprecher.

Wie berichtet machten Zeugen am Samstag gegen 7.00 Uhr Früh in einer Grünfläche neben der Viktor-Kaplan-Straße die tragische Entdeckung. Eine leblose Frau lag angelehnt an einen Baum in der Wiese. „Sie sind hin und haben gesehen, dass sie nicht bei Bewusstsein ist und sofort Reanimationsmaßnahmen gestartet und Polizei und Rettung verständigt“, schilderte Polizeisprecher Markus Dittrich.

Wenige Minuten später trafen sowohl Polizisten als auch Sanitäter der Berufsrettung Wien an Ort des Geschehens ein. Die Einsatzkräfte übernahmen sofort die Reanimation. Sämtliche Versuche die ungefähr 18-Jährige wiederzubeleben blieben jedoch erfolglos.