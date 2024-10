Jahrelange Wartezeit: Hunderte Beschwerden über MA 35

Die meisten „berechtigten“ Beschwerden (nur 51 wurden als nicht berechtigt eingestuft), bezogen sich auf die lange Verfahrensdauer. In einem Fall wurden 84 Monate, also sieben Jahre, keine Verfahrensschritte gesetzt – 46 Monate davon sogar durchgehend. Auch wenn das einen speziellen Ausreißer nach oben darstellt, seien Verzögerungen grundsätzlich an der Tagesordnung – laut Volksanwaltschaft dauern diese „regelmäßig“ zwischen sechs Monaten und zwei Jahren.

"Verfahrensdauer bereits gesenkt"

Der Reformprozess der MA 35 läuft auf Hochtouren, heißt es im Wiederkehr-Büro auf Anfrage. Man könne heuer schon einige Erfolge verbuchen: „Im Bereich der Einwanderung konnte die durchschnittliche Verfahrensdauer bereits um ein Drittel gesenkt werden, ein telefonisches Servicecenter stellt die Erreichbarkeit sicher und das Business Immigration Office bietet Beratung direkt am Ort der Antragsstellung.“

Auch im Bereich der Einbürgerung, auf die sich der Bericht der Volksanwaltschaft im Wesentlichen bezieht, will man bereits große Fortschritte verbucht haben.

"Muss rasch deutlich verbessert werden"

Teilweise gäbe es leichte Verbesserungen, räumt man auch bei der Wiener ÖVP ein, aber „auch dieses Jahr ist die Kritik der Volksanwaltschaft vernichtend“, sagt Verfassungssprecher Patrick Gasselich. Berichte von Verfahrensschritten, die sieben Jahre lang nicht gesetzt wurden, seien „ein Desaster“.

Seit rund vier Jahren seien die Neos und Stadtrat Wiederkehr verantwortlich für diese Behörde, die Kritik der Volksanwaltschaft reiße aber nicht ab. „Auch in der Stadt Wien haben Behörden zu funktionieren und das muss rasch deutlich verbessert werden“, ärgert sich Gasselich.