Ist Austro-Terrorist Mohamed Mahmoud tot?

Gegen Mahmoud wird in Wien wegen neunfachen Mordes ermittelt. Im Sommer 2015 wurden acht Kämpfer des Islamischen Staates in Rakka zusammengetrommelt, um ein Mord-Video zu drehen. Im August 2015 sorgte dieser blutige Film in Österreich und Deutschland für enormes Aufsehen, denn Mahmoud und eine Kampfkamerad erschießen darin zwei Menschen in der syrischen Stadt Palmyra.