Isoliert in Müllverbrennungsanlage: Big Brother am Flötzersteig

Um die Versorgung zu sichern, nehmen die Männer Entbehrungen auf sich: Sie schlafen in Containern, die gerade so groß sind, dass zwei Betten und sechs Spinde darin Platz haben. In einem alten Nebengebäude befinden sich Duschen, Toiletten und ein kleiner Aufenthaltsbereich.

„Unser Leben spielt sich ohnehin vor allem in der Anlage auf der Warte ab“, sagt Schichtmeister Thomas Köfinger. Er arbeitet seit 34 Jahren am Flötzersteig. Die derzeitige Situation ist auch für ihn neu: Am Sonntag feierte er seinen 55. Geburtstag (und Ostern) in der Isolation.