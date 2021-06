Irrwege im Wiener Untergrund: Die Geschichte der U-Bahn

Später Bau

Und so sollte es – nach ewigem politischen Gezerre – bis 1968 dauern, bis der Gemeinderat den Bau einer U-Bahn beschloss. Mit einem Grundnetz, das im Wesentlichen bis heute keine großen Änderungen mehr erfahren hat.

Wobei auch hier ein Irrweg eingeschlagen wurde, der in einem äußerst kurzlebigen Projekt mündete: Der Mischbetrieb U2/U4. Ab September 1981 wechselten die Züge der U2 in der Station Schottenring auf die Trasse der U4 und fuhren von dort weiter bis nach Hietzing.

Was in anderen Städten (etwa München) normal ist, kam in Wien nicht an. „Das System hat nur für Verwirrung gesorgt“, sagt Hödl. „Nach einem Monat wurde es aufgeben.“

Ein nur vorübergehendes Comeback feiert der ungeliebte Mischbetrieb zwischen 2026 und 2028, wenn zwischen Rathaus und Karlsplatz Züge der U2 und der U5 unterwegs sein werden. Ist das neue Linienkreuz fertiggestellt, ist es damit aber wieder vorbei.