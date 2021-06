Peter Hacker: „Der erfundene Impf-Wettstreit nervt“

Aber ist es realistisch, diese 80 Prozent zu erreichen?

Ja. Wir haben zum Beispiel bei den 80- bis 90-Jährigen eine Durchimpfungsrate von über 90 Prozent. Warum soll ich also jetzt die Flinte ins Korn werfen? Ich nehme aber zur Kenntnis, dass das andere in Österreich schon getan haben. Nach der Devise: Wir machen alle Impftermine auf und schauen, was passiert. In Wien wird es weiterhin ein gezieltes Impfprogramm geben, damit wir bei der Durchimpfung so hoch wie möglich raufkommen. Es geht aber nicht um die Frage, ob ich mein Ziel erreiche, sondern darum, wie wir eine vierte Welle verhindern können.

Aber fahren die anderen Bundesländer mit ihrer Strategie wirklich schlechter als Wien?

Derzeit befinden sich alle Bundesländer beim Impfen am gleichen Punkt, weil wir alle gleich viel Impfstoff bekommen. Die paar Prozent mehr oder weniger bei der Impfrate spielen keine Rolle. Die entscheidende Frage ist nicht, wo wir jetzt stehen, sondern am Ende des Tages.