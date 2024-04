Wie die Integration afghanischer Männer gelingen könnte

Zur Person: Shokat Walizadeh ist südlich von Kabul aufgewachsen und zur Schule gegangen. Aufgrund immer stärker werdender Repressionen verließ er 2008 das Land.

Zum Verein: 2010 gründete Walizadeh den Verein „Neuer Start“. Info: neuerstart.at

Afghanen in Österreich: Laut Integrationsfonds lebten mit Stichtag 1. Jänner 2022 45.120 Afghaninnen und Afghanen in Österreich. Ihr Durchschnittsalter beträgt 25,9 Jahre. 63,9 Prozent sind männlich. 47,4 Prozent leben in Wien.