Infokampagne zur MaHü: Experte glaubt nicht an Korruption

Jetzt muss sich sogar die Korruptionsstaatsanwaltschaft mit der Mariahilfer Straße beschäftigen: Sie soll im Zusammenhang mit der 850.000 Euro schweren städtischen Info-Kampagne zur geplanten Bürgerbefragung im Februar wegen des Verdachts auf illegale Parteienfinanzierung ermitteln. Das fordert zumindest die Bürgerinitiative „Gegen Mariahilferstrassenumbau“ in einem Schreiben an die Behörde.

Der Hintergrund: Im KURIER hatte der grüne Landessprecher Georg Prack einen „kleinen Wahlkampf“ im Vorfeld der Befragung im 6. und 7. Bezirk angekündigt. Und dieser soll – so argwöhnen jetzt die Aktivisten – mit den 850.000 Euro aus Steuergeldern befeuert werden. Was dabei jedoch übersehen wird: Pracks Aussagen bezogen sich auf die parteieigene Kampagne, für die die Grünen ihrerseits einen sechsstelligen Betrag in die Hand nehmen.