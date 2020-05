Fuzo: Grüne starten Zwischenwahlkampf

Dass Fehler gemacht wurden, wollen die Grünen nicht leugnen. Man hätte etwa die Probephase nicht kurz vor den Nationalratswahlen starten dürfen, sagt Prack selbstkritisch. „So wurde das Thema in den Wahlkampf hineingezogen und größer gemacht als es ist.“ Eines ist für Prack nun fix: „Für die Grünen wird es eine Richtungsentscheidung.“Das sieht auch Politologe Peter Filzmaier so. „Für die Grünen wäre eine Niederlage ein großer Imageschaden“, sagt Filzmaier. Neben der billigeren Jahreskarte sei die Mariahilfer Straße das Prestigeprojekt der Grünen. „An dem werden sie bei den nächsten Wahlen gemessen.“ Dass die Grünen Klinken putzen wollen, hält der Politologe für eine gute Strategie. „Wichtig ist aber, an die richtigen Türen zu klopfen. Das Kernklientel muss motiviert werden abzustimmen, Schwankende müssen überzeugt werden.“

Bei Gegnern anzuklopfen, könne man sich dagegen sparen. Damit mobilisiert man diese nur noch mehr.

Ein Gegner ist ÖVP-Chef Manfred Juraczka. Er hofft, dass die Bürger dem „Einbahnzirkus und den fehlenden Querungen“ ein Ende machen. „Sollte es aber überhaupt zu einem Nein kommen, muss sich Vassilakou überlegen, ob sie noch die richtige Politikerin auf dem richtigen Platz ist.“

Für den Koalitionspartner SPÖ heißt es: Mitgehangen, mitgefangen. Steht doch im Koalitionsübereinkommen, dass die Mariahilfer Straße verkehrsberuhigt werden soll. „Also werden wir die Grünen auch unterstützen“, sagt Verkehrssprecher Siegi Lindenmayr. „Geld werden wir dafür aber sicher nicht in die Hand nehmen.“