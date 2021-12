In einer Wiener WG mit Mördern und Dealern

Ali hingegen wohnt erst seit einem Monat im Wohnheim. Seine Familie, die ursprünglich aus Afghanistan stammt, ist auf der Welt verstreut. Er hat sie seit 18 Jahren nicht mehr gesehen. Ins Gefängnis kam er, weil er Geld brauchte für seinen Traum: ein Haus im Burgenland.

Er geriet in das falsche Umfeld und wurde schließlich in Drogenverkäufe verwickelt. Ali hat in seiner Muttersprache nie schreiben oder lesen gelernt, als Kind durfte er keine Schule besuchen. Auf Deutsch beherrscht er beides mittlerweile schon ein bisschen, „aber ich habe Angst, Fehler zu machen“. Die Mistkübel im Wohnheim hat für ihn darum ein anderer Bewohner mit „Plastik“ und „Restmüll“ beschriftet. Warum? Ali hat im Heim Mülltrennung durchgesetzt.

Kein Luxus

Luxus sucht man hier übrigens vergebens. Die Zimmer sind klein – etwa 11 Quadratmeter groß. Klo, Bad und Küche werden gemeinschaftlich genutzt. Putzen und kochen müssen die Bewohner selbst. Die Männer, die hier wohnen, müssen je nach Größe des Raums 270 bis 330 Euro Miete bezahlen. Das Geld haben sie aus Rücklagen durch bezahlte Tätigkeiten im Gefängnis, durch Sozialleistungen oder dank aktueller Jobs.

Letztere sind allerdings schwer zu finden. Bei Ali etwa fehlt die notwendige Arbeitserlaubnis. Heimleiterin Pock begleitet ihn in den nächsten Tagen bei Behördenwegen. „Ich will nur eine zweite Chance, jeder macht Fehler“, sagt Ali über seine kriminelle Vergangenheit. Er will sich etwas aufbauen. „Ich will ja nicht Präsident werden, nur ein gutes Leben haben.“

Er hofft also auf einen Tag, wie Helmut ihn gerade hat. Einen Tag mit einem frisch unterschriebenen Arbeitsvertrag.