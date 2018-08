Immer weniger Beschäftigung für Häftlinge, weil Bewacher fehlen

„Sinnvolle Beschäftigung“, schreibt Justizminister Josef Moser (ÖVP) in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Neos, „hat im Strafvollzug einen hohen Stellenwert.“ Die Arbeit hinter Gittern sei ein wichtiger Faktor für die Resozialisierung. Zugleich ist sie die einzige Möglichkeit für die Insassen, während der Haft Geld zu verdienen. Wobei Moser auf die 50 verschiedenen Arten von Betrieben in den 27 Justizanstalten verweist, in denen die Insassen auch an ihrer beruflichen Qualifikation arbeiten können.

Allerdings sind diese Betriebe immer öfter geschlossen, weil es an Justizwachebeamten zur Ausbildung und zur Bewachung mangelt. Die Schließtage in manchen Werkstätten haben sich verdoppelt oder sogar verdreifacht. Bei den (angehenden) Elektrikern in der Justizanstalt Wien-Josefstadt ging 2016 an 33 Tagen kein Licht an, 2017 waren es bereits 66 Tage. Bei den Kfz-Mechanikern standen 2016 an 22 Tagen die Maschinen still, 2017 an 71 Tagen.