In der Brigittenau: Ein Bezirk und seine Helden

Adresse

Bezirksmuseum Brigittenau und Donauraum, Dresdner Straße 79, 1200 Wien

Öffnungszeiten

So 10 bis 12 Uhr

Do 17 bis 19 Uhr

Feiertags und in den Schulferien geschlossen

Eintritt frei

Weitere Infos

Auch über die verschiedenen Veranstaltungen des Museums unter

bezirksmuseum.at