Immer mehr Erwerbstätige trotz Job auf Wiener Mindestsicherung angewiesen

Die bereits bestehende Differenz der Mindestsicherung zur von der Statistik Austria definierten Armutsgefährdungsschwelle (1. 392 Euro für einen Einpersonenhaushalt pro Monat) sowie zu den tatsächlichen Kosten für Paare mit Kindern werde somit nochmals größer.

Bundesländervergleich

Was die Versorgung von armutsgefährdeten Personen betrifft, zeigen sich im Bundesländervergleich deutliche Unterschiede: Laut Daten der Statistik Austria sind es in Vorarlberg 16 Prozent, in Salzburg und der Steiermark 13 Prozent. Mit 39 Prozent in Wien weist kein anderes Bundesland eine ähnlich hohe Versorgungsquote auf.

Somit befinden sich vier von zehn armutsgefährdeten Wienerinnen und Wienern in der Mindestsicherung. Dieser Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr um vier Prozentpunkte erhöht.

Die ÖVP sah in einer ersten Reaktion einen Beleg für die Schwächen der Wiener Mindestsicherung. „Es muss sich um eine Überbrückungshilfe handeln, aber um keine Dauerhängematte“, so Sozialsprecherin Ingrid Korosec. In ihrer jetzigen Form sei die Mindestsicherung aber ein Anziehungsfaktor für Zuwanderung.