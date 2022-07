„Im Schneckentempo“ zur besseren Patientenversorgung

Langsam die Geduld verliert auch die Wiener ÖVP. Sie kritisiert nicht nur das Tempo, sondern auch Ungereimtheiten bei der Umsetzung: So würde es nicht in jeder PVE die neben den Ärzten erforderlichen Mitarbeiter des „erweiterten Teams“ (z. B. Psychotherapeuten) geben.

Sauer stößt Liesings ÖVP-Chef Patrick Gasselich auch auf, dass in Alterlaa (wie berichtet) keine PVE errichtet wird, obwohl sogar ein Ärzteteam bereitstünde. Stattdessen wurde ein neues Zielgebiet im Bezirk definiert, für welches man nur schwer Interessenten findet. „Der Liesinger Standort ist symptomatisch für die Lage in allen Flächenbezirken. Man verliert sich in politischem Hickhack, das keinem Betroffenen hilft“, so Gasselich.