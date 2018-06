IGGÖ-Präsident Olgun zum Rücktritt aufgefordert

In der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) rumort es gewaltig: Nach der Ankündigung der Bundesregierung, wegen Verstößen gegen das Islamgesetz sieben Moscheen zu schließen, die Arabische Kultusgemeinde (der sechs der Gebetshäuser zugerechnet werden) aufzulösen und mindestens 40 Atib-Imame des Landes verweisen zu wollen, steigt der Druck auf den Präsidenten der IGGÖ, Ibrahim Olgun. Der 30-jährige türkischstämmige Theologe wird nun von seinem eigenen Vizepräsidenten, Abdi Tasdögen, sowie anderen Mitgliedern des Obersten Rates der IGGÖ aufgefordert, von seinem Amt zurückzutreten.

Die Kritiker in den eigenen Reihen werfen dem Präsidenten vor, selbst die Auflösung der Arabischen Kultusgemeinde ausgelöst zu haben. In Anbetracht von Olguns Aussendung vom Sonntag, in der er sich über die Maßnahmen der Regierung "empört" zeigt, bestritt, darüber informiert worden zu sein und rechtliche Schritte gegen die Moschee-Schließungen ankündigt, ist das natürlich besonders pikant.

"Olgun brachte Stein selbst ins Rollen"

Tasdögen stellt die Ereignisse nun komplett konträr dar: Aus einem Schreiben des Kultusamts vom 11. Mai 2018, das dem Obersten Rat und dem Vorsitzenden des Schurarates der IGGÖ, Ümit Vural vorliege, gehe hervor, dass die IGGÖ am 10. August 2017 den Verdacht an das Kultusamt herantrug, dass „mehrere Kultusgemeinden“ die rechtlichen Anforderungen an eine Kultusgemeinde nicht erfüllen würden und wahrscheinlich auch nie erfüllt haben sollen. Die IGGÖ sei daraufhin am 16. August 2017 vom Kultusamt aufgefordert worden, diese Behauptungen zu belegen. Am 30. August 2017 habe die IGGÖ dem Kultusamt schließlich einen Erhebungsbericht übermittelt. Darin sei unter anderem vorgetragen worden, dass manche Einrichtungen nicht als Moscheen im Sinne der Verfassung bezeichnet werden können.