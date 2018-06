Löste Intrige in IGGiÖ Moscheen-Schließung aus?

Offiziell ist Ibrahim Olgun gar nicht glücklich. "Das ist ein Affront gegen die Musliminnen und Muslime in Österreich", sagte der Präsident der Glaubensgemeinschaft am Sonntag als Reaktion auf die Schließung von sieben Moscheen und die Ausweisung von bis zu 40 Imamen durch die Bundesregierung, die auch in der Türkei für Wirbel sorgte. Olguns Vorwurf: Die IGGiÖ werde "aus politischem Kalkül heraus in Verruf gebracht".