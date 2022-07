Hunde-Dialog im Park – oder: Frau Wohlgemut liest das „sicher nicht“

Die Frau mit Hund stellt sich vor: „Mein Name ist Wohlgemut und so bin ich auch.“ Nur, dass das im Fall von Frau Wohlgemut Mittwochnachmittag im Währinger Schubertpark nicht ganz so gewirkt hat.

Denn Frau Wohlgemut ging mit Arnold (9), ihrem West Highland White Terrier (so einer wie in der Cesar-Hundefutterwerbung) auf die Wiese im Park.

Und das darf Arnold nicht.

Das Betretungsverbot für Hunde auf den Grünflächen in den Parks ist in der Wiener Grünanlagenverordnung geregelt. Aber weil die kaum jemand kennt, hat die Währinger Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (Grüne) gestern, Mittwoch, am Nachmittag ihren sogenannten Hunde-Dialog wiederholt.

Zum Hunde-Dialog schickt Nossek das Fair-Play-Team zum besseren Zusammenleben im Bezirk, eine Hundetrainerin und die Grätzelpolizei in den Schubertpark. Denn dort hat die Hundstrümmerl-Problematik während der Pandemie – wie berichtet – wieder zugenommen.