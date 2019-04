Pro & Contra: Sollen Hunde in Wiesen und Parks pinkeln dürfen?

CONTRA:

Sie pinkeln Auslagen an. Und Autos. Blumentöpfe vor Geschäftseingängen. Roller. Fahrräder. Hausfassaden. Einfach alles. Die Apotheke bei mir ums Eck hat kürzlich – nachdem dort die Fassade renoviert wurde – ein Schild in die Auslage geklebt: „Wir sind kein Hundeklo“ steht darauf. Ja, in Wien muss man so etwas extra dazu sagen.

Und das ist der Witz daran. Warum sollte es okay sein, dass Hunde alles mögliche anpinkeln? Warum sollte man darüber hinwegsehen, dass Hunde sich in einer Liege- oder Spielwiese im Park erleichtern? Wie kommen alle anderen dazu, aufpassen zu müssen, nicht in ein Hunde-Lulu zu steigen oder sich vielleicht gar in eines hineinzusetzen/-legen?

Ja, Hunde brauchen Grünflächen – und Auslauf. Vielleicht sollten manche generell darüber nachdenken, wie so ein Hundeleben in der Stadt überhaupt ist. - Julia Schrenk