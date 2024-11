Familienbetrieb Hübner: Auf die Sekunde – seit über 100 Jahren

Innenstadt im Wandel

Doch nur etwa die Hälfte von ihnen hat – wie die Hübners – eine eigene Werkstatt. Im ersten Stock des Hauses Am Graben 28 arbeiten sechs Uhrmacher und eine Uhrmacherin an Räderwerken, Zugfedern und kleinen Zeigern. Die Kunden wissen das zu schätzen – in eine Schublade einordnen lassen sie sich aber nicht.

„Unsere Kundschaft ist sehr gemischt. Viele Touristen und auch viele Leute aus dem Wiener Einzugsgebiet“, erzählt Stüger-Hübner. Darunter viele Stammkunden, die bereits in zweiter oder dritter Generation kommen – und ihre Begeisterung für Uhren in Form von Firm- oder Maturageschenken an die nächste Generation weitergeben. Doch die traditionsreichen Wiener Familienbetriebe im ersten Bezirk schwinden, wie Stüger-Hübner besorgt feststellt.