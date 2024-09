Egal, aus welcher Richtung man sich dem Häuserblock in der Kandlgasse nahe dem Neubaugürtel nähert, plötzlich dominiert die Farbe Gelb das Straßenbild. Sonnengelbe Schilder an gelben Fassaden und auf allen prangt ein Name: Prosi. Auf der einen Seite der Prosi Exotic Supermarkt, auf der anderen das Prosi Indian Restaurant, gegenüber die Prosi Cosmetic World.

Es ist ein kleines Imperium, das Augustin „Prince“ Pallikunnel in den vergangenen 25 Jahren aufgebaut hat. Dabei war das gar nicht geplant, als er vor 35 Jahren als Wirtschaftsstudent aus dem südindischen Bundesstaat Kerala nach Wien kam. Aber damals gab es in Wien noch kein einziges indisches Geschäft – und so eröffnete er nach zwei Jahren in Österreich kurzerhand selbst ein „ganz kleines“.