Mit Coldplay auf Tour: Der Superfan im Campervan

Der Van ist schon von weitem zu sehen. Er parkt in einer Straße in der Nähe des Ernst-Happel-Stadions und ist eindeutig den dort stattfindenden Coldplay-Konzerten zuzuordnen. Schließlich ist er über und über mit bunten Coldplay-Aufklebern und Schriftzügen verziert. "Believe in Love" steht da, "Music of the Spheres Worldtour", viele bunte Sterne, Schmetterlinge - und auf den Hecktüren eine ganze Liste von Konzertterminen, hinter den meisten ein grüner Haken.

Heike Keller sitzt im hellen "Wohnzimmer" ihres Vans, sie trägt bereits ihr Konzertoutfit für den Abend. Die abegehakten Konzerte hat sie schon besucht, fast alle mit ihrem geliebten Van: Ganze 35 Konzerte bis 2022. Eigentlich lebt die 50-jährige Bauzeichnerin und Grafikerin mit ihrer Patchwork-Familie in der Nähe von Heidelberg. Doch seit fast drei Jahren verbringt sie ihren gesamten Jahresurlaub auf Tour, immer Coldplay nach. Die Familie hat Verständnis.

"Heute Abend kommt mein Mann, er begleitet mich jedes Jahr auf ein oder zwei Konzerte. Aber ich glaube nicht, dass er Coldplay hört, wenn er alleine im Auto sitzt", sagt Keller mit einem Augenzwinkern. Auch die erwachsenen Kinder sind nicht unbedingt Fans der Band. Keller dafür umso mehr. Sie mag die Band schon lange, aber "so richtig infiziert" habe sie erst die Welttournee 2016/'17.