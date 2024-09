Minnesota: Von der Waldeinsamkeit in die Metropole

Zu Land, zu Wasser

Steht man dann in der Hafenstadt Duluth zum ersten Mal am Ufer des Lake Superior (Oberer See auf Deutsch), des flächenmäßig größten Süßwassersees der Welt, fehlen einem die Worte. Unendlich breitet sich der Horizont vor dem Blick aus, der versucht, die Weite zu erfassen. In der Sprache der Menschen, die seit jeher hier am See lebten, den Ojibwe oder Chippewa, trägt der See den Namen gichigami: großer See.

Glockengeläut unterbricht die Kontemplation und lenkt den Blick auf die Aerial Lift Bridge. Sie ist das Wahrzeichen der historischen Stadt am See: eine historische Hubbrücke, die innerhalb von fünfundfünfzig Sekunden auf vierzig Meter angehoben werden kann, um großen Schiffen die Ein- und Ausfahrt in den Hafen zu ermöglichen. Ein Schauspiel, das sich bis zu dreißig Mal am Tag ereignet und Schaulustige mit gezückten (Handy-)Kameras auf den Pier lockt.