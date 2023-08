USA: Ein Besuch in Kentucky, wo die amerikanische Bourbogne liegt

Fakt ist: Über 50 Pferderassen werden hier gezüchtet, über 400 Gestüte sind daran beteiligt. Das Kentucky-Derby, jährlich stets am ersten Samstag im Mai, ist das wichtigste Pferderennen der Welt. Selbst die englische Queen war zu Lebzeiten da. Keeneland, diese wunderbare Anlage aus Rennbahn und Auktionshaus in Lexington, gilt als heißester Umschlagplatz für Rassepferde aus aller Welt. Zweimal im Jahr wechseln hier Millionensummen den Besitzer. Zuschauer, Züchter, Jockeys, Trainer und Rennstallbesitzer kommen zusammen und tun, was sie am liebsten tun: Auf Pferde wetten. Normalsterbliche beim so genannten „Run for the Roses“-Rennen, dem Kentucky Derby, am Wettcounter.