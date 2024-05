Betriebshilfe: Wenn die Chefin ins Spital muss

Im Friseursalon Hair Point im 14. Bezirk ist um 10 Uhr Vormittag schon einiges los. Eine Dame lässt gerade mit Folien in den Haaren Farbe einwirken, am Kopf eines Herren wird gerade herumgeschnippelt. Izvorinka Cvetkovic - alle nennen sie nur Jenny - und Nada Cirkovic, ihre Mitarbeiterin im Salon, haben alle Hände voll zu tun. Dazwischen wuselt der kleine weiße Hund Coco herum.

Kurzfristiger OP-Termin

Und dann musste sie sich vor 12 Jahren auch noch einer Schilddrüsenoperation unterziehen. "Das ging ganz schnell, innerhalb von sieben Tagen hatte ich den OP-Termin", erinnert sie sich. Eine schnelle Lösung musste her - und damit kam die Betriebshilfe ins Spiel. Denn wenn ein Unternehmer, eine Unternehmerin für mehr als 14 Tage arbeitsunfähig wird - durch Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft - stellen die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und die Wirtschaftskammer Betriebshelfer zur Verfügung, die den Betrieb übergangsweise weiterführen.

"Theoretisch können wir mit der Expertise unserer Betriebshelfer alle Sparten abdecken. Besonders oft kommen unsere Betriebshelferinnen und -helfer aber da zum Einsatz, wo es ein Geschäftslokal gibt - sei es ein Handwerksbetrieb, ein Friseursalon oder eine kleine Boutique", erklärt Kasia Greco, Obfrau der Betriebshilfe der Wirtschaftskammer Wien.

Klein- und Kleinstbetriebe

Das Angebot wird konstant gut angenommen. Rund 40 Einsätze werden im Jahr abgewickelt, mehr als die Hälfte in Ein-Personen-Unternehmen, der Rest in Klein- und Mittelbetrieben. Also überall dort, wo ein längerer Ausfall des Chefs oder der Chefin existenzbedrohend ist, weil er nicht abgefedert werden kann. Bei Izvorinka Cvetkovic war das erst vor wenigen Monaten wieder der Fall. Mitte Dezember bekam sie einen Termin für eine Hüft-OP nur wenige Zeit später Anfang des Jahres. Sechs Wochen würde sie ausfallen. Es musste also wieder schnell gehen.