Ein Streifzug durch die alten Gärten der Stadt

Belvedere

Die Schlossanlage mit Oberem und Unterem Belvedere wurde von Johann Lucas von Hildebrandt für Prinz Eugen von Savoyen (1663–1736) erbaut. Damals war es ein außerhalb der Wiener Stadtmauern liegendes Gartenpalais. Den Garten legte der französische Gartenarchitekt Dominique Girard an, der auch in Versailles tätig war. Nach dem Tod Prinz Eugens verkaufte seine Erbin die Liegenschaft an Maria Theresia, die dem Ensemble wegen der Lage den Namen Belvedere gab. Um 1900 wurde das Obere Belvedere Residenz des Thronfolgers

Franz Ferdinand

Wiener Parkführungen

Landschaftsarchitektin und Gartendenkmalpflegerin

Mechthild Bohnert bietet (neben klassischen Stadtführungen) Führungen in die Gärten am Ring, den Schlosspark Schönbrunn, den Stadt-, Türkenschanz- und Liechtensteinpark sowie den Augarten an. Weitere

Informationen und Anmeldung unter: green-vienna.com