Hubschrauber-Einsatz nach Unfall in Wien-Liesing

In der Linkskurve auf der Vorarlberger Allee in Fahrtrichtung Vösendorf ist am Mittwochvormittag ein 33-jähriger Autofahrer ins Schleudern gekommen. Nachdem er den Kreisverkehr auf der Nord-Umfahrung Vösendorf verlassen hatte, dürfte er die Kontrolle über sein Auto verloren haben. Es kam zur Kollision mit einem Lkw, woraufhin das Auto in die Wiese geschleudert wurde.

Der 33-jährige wurden von der Berufsrettung erstversorgt und mit einem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen. Er erlitt laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen.