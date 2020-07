Wien-Donaustadt: 91-Jährige nach Kollision mit Bim in Lebensgefahr

Eine Straßenbahn fuhr am Mittwochvormittag auf der Erzherzog-Karl-Straße in Wien-Donaustadt stadtauswärts. Dort soll eine 91-jährige Frau versucht haben, die Straße bei einem Zebrastreifen an der Kreuzung mit der Polgarstraße zu queren. Allerdings dürfte die Frau laut Polizei eine rote Fußgängerampel ignoriert oder übersehen haben.

Trotz der eingeleiteten Notbremsung konnte der 28-jährige Bim-Fahrer die Straßenbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten. Die Frau wurde von der Bim erfasst und mit lebensgefährlichen Verletzungen von der Berufsrettung ins Spital gebracht.