Holländische Riesenkabel werden in Simmering verlegt

Die Kabel, die darauf gerollt sind, haben hingegen einen Durchmesser von 16 Zentimeter. Ursprünglich stammen diese Kabeltrommeln aus Holland. 18 solcher Trommeln werden insgesamt verlegt. Der Friedhof sei von den Grabungen für die Leitung nicht betroffen. "Mit diesem Hochspannungskabel möchten wir Wien noch besser mit elektrischer Sicherheit versorgen", erklärt Wiener-Netze-Geschäftsführer Gerhard Fida. Die Wiener Netze seien die einzigen regionalen Netzbetreiber, die auch ein 380kv-Höchstspannungs Kabelnetz unter der Erde betreiben. Geplant wurde das Projekt bereits seit dem Jahr 2009. Die Kosten dafür betragen rund 46 Millionen Euro.

In sechs Bauabschnitten werden 600 Tonnen Kabel verlegt. Man arbeitet sich in Abschnitten vor in Richtung Kraftwerk Simmering, denn dort befindet sich das nächste Umspannwerk. In der anderen Richtung kommt der Strom aus dem Umspannwerk Wien-Südost in Unterlaa, betrieben von Austrian Power Grid und den Wiener Netzen. Die bereits existierenden Höchstspannungskabel in Wien seien derzeit 50 Jahre alt und würden wohl noch 20 Jahre funktionieren, heißt es. Mit diesem Ausbau möchte man aber die Stromversorgung der Stadt zu 99,9 Prozent garantieren.