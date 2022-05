Stadtwerke: Höhere Preise für Fernwärme werden kommen

Ziel: Klimaneutralität bis 2040

Die Wien Energie erzeugt in ihren Kraftwerkanlagen wie jenem in Simmering aus Erdgas sowohl Strom als auch Fernwärme. Bis 2040 will die Stadt und ihr kommunaler Versorger die Fernwärme auf Geothermie und Großwärmepumpen umstellen, um klimaneutral zu werden. Auch in anderen Bereichen wollen Stadt und Stadtwerke ihren Beitrag zum Kampf gegen die Klimakrise leisten.

In den Jahren 2022 bis 2026 investiert das Unternehmen 6,2 Mrd. Euro, davon seien 5,7 Mrd. Euro klimafördern, wie der für die Stadtwerke zuständige Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) sagte. Teil der Investitionssumme ist auch der U-Bahnausbau der Stadtwerke-Tochter Wiener Linien mit rund 3 Mrd. Euro. Ziel des Öffi-Ausbaus sei es, den Pendlerverkehr von der Straße wegzubekommen.

Für Hanke sei es jetzt wichtig, nicht nur in den Krisemodus zu fallen. Krisenmanagement sei wichtig, aber auch die Investition in den Wirtschaftsstandort Wien. Viele Unternehmen treffen jetzt die Standortentscheidung, ob eine CO2-neutrale Energie zur Verfügung steht und wie man damit in der Stadt umgeht: "Ein gutes Beispiel ist hier der Pharmakonzern Takeda, der in der Seestadt in Aspern, die bis 2025 ein neues Forschungszentrum mit 300 Forschenden errichten wird", sagt Hanke. Sie investieren 130 Millionen Euro in Wien - aufgrund der Standortbedingungen.