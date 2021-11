„Labors der Zukunft“ für die Wiener Seestadt

Weiterer Zuwachs für Wien als Life-Science-Standort: Nach der Erweiterung von Boehringer Ingelheim in Meidling und dem Neubau von Hookipa in Aspern lässt der japanische Pharmakonzern Takeda mit einer Großinvestition aufhorchen. Bis 2025 wird in der Seestadt ein neues Gebäude für die Forschung und Entwicklung biotechnologisch hergestellter Arzneimittel gebaut. 120 bis 130 Millionen Euro werden dafür in die Hand genommen.

Es handle sich um eine der größten Investitionen des Unternehmens in den vergangenen Jahren, betonte Manfred Rieger, Standortleiter des Forschungs- und Entwicklungsbereiches bei Takeda Österreich. Bei der Standortwahl habe sich Wien gegen BostonUSA durchsetzen können.

Takeda (vormals Shire, vormals Baxter, vormals Immuno) ist mit 4.500 Beschäftigten neben Novartis der größte Pharma-Arbeitgeber in Österreich. In Wien sind 3.000 Mitarbeiter vor allem im Plasma-Werk in Donaustadt beschäftigt. Eine weitere Produktion befindet sich in Orth an der Donau.