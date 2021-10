Erster eigener Produktionsstandort für Hookipa Pharma in Wien

In unmittelbarer Nähe zum Technologiezentrum Seestadt hat Hookipa Pharma am Mittwoch den Spaten für den ersten eigenen Produktionsstandort angesetzt. Auf 4.500 m² will das Unternehmen bis 2024 Biopharmazeutika zur Immuntherapie bei Krebs und Infektionskrankheiten in Wien herstellen.

Eigens entwickelte Arenavirus-Plattform

Seit zehn Jahren entwickelt das börsennotierte Biotech-Unternehmen, das am Vienna BioCenter in St. Marx seine Zentrale hat, Immuntherapien zur Bekämpfung von Krebs- und Infektionskrankheiten. Diese Immuntherapeutika basieren auf einer eigens entwickelten Arenavirus-Plattform und sind darauf ausgerichtet, das Immunsystem des Körpers neu zur programmieren. Nicht nur Krebs, sondern auch HIV, Hepatitis B und andere schwere Krankheiten könnten dadurch in Zukunft viel effizienter behandelt werden.

"Wettbewerbsvorteil durch eigene Produktion"

"In einem ersten Schritt werden wir hier bis zu 60 neue Arbeitsplätze schaffen, für den Vollbetrieb wollen wir den Stand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion dann auf insgesamt 100 Personen aufstocken", sagt der CTO von Hookipa Pharma Roman Necina. Die eigene Produktion soll zur Qualitätssicherung beitragen und Kosten senken. Es gehe auch darum, die derzeit ausgelagerte Produktion nach Wien zu holen und so das Risiko von Versorgungsengpässen vorzubeugen.

Außerdem bleibe die Lernkurve im Unternehmen und das sichere in Zukunft einen Wettbewerbsvorteil. "Mit Ausnahme der Abfüllung der Substanzen wird die gesamte Prozesskette in der neuen Anlage abgearbeitet werden. Damit bleibt der Großteil der Wertschöpfung in Österreich", sagt Necina. Die Abfüllung wird in Deutschland erfolgen. Das Biotech-Unternehmen Biomay will seinen Standort neben der Baustelle von Hookipa noch in diesem Jahr fertigstellen. Man hoffe auf guten Austausch mit ihnen und anderen innovativen Unternehmen in der Umgebung.