Krebsforschung: "Deutliche Lebensverlängerung möglich"

"Verblüffend und atemberaubend." So bezeichnete kürzlich der Onkologe Christoph Zielinski die Fortschritte in der Behandlung von Krebspatienten: "Pro Jahr geht die Sterblichkeit an Tumoren um etwa drei Prozent zurück. Das ist enorm viel. Derzeit ist bereits bei vielen Patienten eine deutliche Lebensverlängerung möglich."

Etwa bei einem Teil der Lungenkrebspatienten, deren Tumor eine bestimmte genetische Eigenschaft hat: "Solche Daten haben wir früher nie gekannt."

Möglich machen das die Erfolge der Krebsforschung: Etwa neue zielgerichtete Therapien, die in Vorgänge eingreifen, die für das Tumorwachstum wichtig sind.

Oder Immuntherapien, die die vom Tumor verursachten Bremsen des Immunsystems lösen und ihn für Abwehrzellen wieder angreifbar machen.

Drei Initiativen sollen jetzt das Bewusstsein für die Forschung verbessern.