39A-Busse werden ab 2023 mit Wasserstoff betrieben

Wasserstoff gilt als Treibstoff der Zukunft (mehr auf Seite 6). Und die Stadt möchte offensichtlich nicht verpassen, rechtzeitig in diese Technologie zu investieren.

So kam es, dass die Wiener Stadtwerke gestern in die Busgarage Leopoldau zum Spatenstich für Wiens erste Wasserstofftankstelle für Busse und Lastwagen luden. Bis November soll sie fertig sein. Eine Wasserstofftankstelle für Autos, betrieben von der OMV, gibt es bereits in der Shuttleworthstraße in Floridsdorf.

Zur Feier des Tages kamen Öffi-Stadtrat Peter Hanke, Floridsdorfs Bezirksvorsteher Georg Papai (beide SPÖ), Stadtwerke-Chef Martin Karjcsir und die Geschäftsführer der einzelnen Stadtwerke-Unternehmen an den nördlichen Stadtrand.