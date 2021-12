Stadtlogistik: Wien knüpft am Paketboxen-Netz

Im Gespräch sind etwa weitere Standorte bei Stationen der Wiener Linien – etwa bei der U-Bahn. Und man möchte weitere Nutzungsoptionen testen. „Wir hinterlegen etwa für unsere Wien-Energie-Mitarbeiter Stromzähler in den Boxen“, sagt Unterholzner. Die Mitarbeiter können so von einer Box in ihrer Nähe zum Kunden fahren und sparen sich den Weg in die Firma.

40 Personen sind derzeit in das Projekt „Wien Box“ involviert. Beteiligt sind Vertreter von der Stadt, der Wirtschaftskammer und von A1. Vorerst ist es für drei Jahre angesetzt. Kostenpunkt: 700.000 Euro.

„Wir sehen hier auch eine Chance für den lokalen Handel. Jeder Trafikant oder jedes Geschäft, von der Putzerei bis zum Wollgeschäft, kann Ware für Kunden hinterlegen“, so Unterholzner.