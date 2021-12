Knochenjob Zusteller: Die Paketbranche arbeitet am Limit

Die Österreichische Post hat für ihre Zusteller eigene Kollektivverträge, aber auch sie arbeitet mit Subunternehmen zusammen. Auf KURIER-Anfrage betonte man , bei der Beauftragung von Zeitarbeitsfirmen und Frächtern mit Sorgfalt vorzugehen. Erst 2019 sei eine Ausschreibung durch den Konzerneinkauf vorgenommen worden, um nach klaren und strengen Kriterien entsprechende Firmen in den Pool von Anbietern aufzunehmen.

Ein Geflecht aus Sub- und Sub-Subunternehmen

Tritt man auf der Leiter noch eine Sprosse tiefer, kommt man zu jenen Subunternehmen, die bereits vom anderen Subunternehmen beauftragt wurden. „Das sind oft EPU, die in den Uniformen der Erstauftraggeber zustellen, in Wirklichkeit aber auf selbstständiger Basis arbeiten, sogenannte Scheinselbstständige“, sagt Delfs. Konkret bedeutet das, dass sie das gesamte unternehmerische Risiko selbst tragen, inklusive Sozialversicherung und Versteuerung der Einnahmen. Auch das Urlaubsentgelt beispielsweise kann so umgangen werden. Laut Delfs habe all das System, um die Transportkosten so gering wie möglich zu halten. Bezahlt werde nämlich oft nicht nach einem fixen Stundensatz, sondern nach zugestellten Paketen. Und die Margen für die Pakete würden pro Jahr sinken. Um auf denselben Jahresverdienst zu kommen, müssen die Zusteller deshalb Jahr für Jahr mehr fahren. „Man darf nicht vergessen, dass es sich bei diesen Scheinselbstständigen um die Schwächsten der Schwachen handelt. Asylsuchende beispielsweise, die in Österreich zwar keine Arbeit annehmen dürfen, aber Unternehmer sein können.“ Und genau unter diesen sei der Druck am größten.

Amazon lagert aus

Auch der populärste Onlinemarktplatz Amazon lagere die Zustellung seiner Pakete und damit die Verantwortung für die Arbeitsbedingungen der Zusteller aus, meint Judith Kohlenberger von der WU Wien. In einer Studie für die Arbeiterkammer Wien hat sie sich diese genauer angesehen. Die Befragten, vorwiegend migrantischen Fahrer, sprechen von enormem Zeitdruck, schlecht oder zu spät bezahlten Löhnen, sowie der Angst, bei krankheitsbedingtem Ausfall gekündigt zu werden. „Das System ist darauf ausgelegt, dass die Zusteller regelmäßig mehr arbeiten als vorgesehen. Die Überstunden werden oft nicht oder nur sehr schleppend ausgezahlt“, sagt Kohlenberger.