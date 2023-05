Höhenangst ade: Arbeiten an Österreichs höchstem Wohnturm

Höhenangst am Arbeitsplatz ist auf dieser Baustelle wohl fehl am Platz. Beim gerade in Bau befindlichen höchsten Wohnturm Österreichs in Wien-Donaustadt lassen die Highrise-Ingenieure des Amstettner Schalungskonzerns Dora zügig eine Etage um die andere in den Himmel wachsen.

140 der geplanten 180 Meter wurden bereits errichtet. Arbeitssicherheit mit modernster Technik ist in diesen Höhen auf Schritt und Tritt Voraussetzung für einen erfolgreichen Bau.